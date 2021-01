Governo: Polverini, volenterosi? Sostegno a Paese più che a governo'**

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Un appello ai volenterosi a cui si è rivolto il premier Giuseppe Conte? "Assolutamente, non sta certo a me farne. Io mi auguro vogliano sostenere non il governo ma il paese che ne ha bisogno. Il richiamo del Capo dello Stato mi ha fatto riflettere e maturare un gesto che mi ha fatto stare non bene negli ultimi giorni, tant'è che ho risposto alla seconda chiama per prendermi un'ora in più, ho deciso all'ultimo minuto utile". Così la deputata Renata Polverini, intercettata in strada diretta a Montecitorio, risponde a chi domanda del voto di fiducia a Conte e dell'addio a Forza Italia. Polverini conferma la scelta di iscriversi al gruppo Misto.