Scrittori: Michael Crichton, un romanzo inedito diventerà serie tv

New York, 20 gen. - (Adnkronos) - Diventerà una serie tv un romanzo inedito dello scrittore statunitense Michael Crichton (1942-2008) La società di produzione, CrichtonSun, gestita dagli eredi del narratore, ha annunciato, infatti, una partnership con Range Media Partners per sviluppare un telefilm dall'adattamento di un lavoro trovato nei cassetti dell'autore di bestseller come "Jurassic Park", "Andromeda", "Congo" e "Il mondo perduto". Al momento non è stato reso noto nè il soggetto nè il titolo dell'opera.

Sherri Alexander Crichton, vedova dello scrittore e presidente di CrichtonSun, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver trovato dei veri collaboratori creativi in ​​Range Media. Condividono la nostra passione nel preservare l'eredità di Crichton e non vediamo l'ora di attingere alle loro menti fantasiose e al loro entusiasmante pool di talenti per continuare a dare vita alle visioni di Michael per il pubblico e i lettori di tutto il mondo".

CrichtonSun è stata fondata nel 2014 per mantenere viva l'eredità di Michael Crichton, pubblicando opere inedite custodite nel suo archivio, organizzando collaborazioni cinematografiche (come l'imminente sequel di "The Andromeda Strain" con Daniel H. Wilson) e perseguendo adattamenti per la tv.