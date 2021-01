Mafia: motivazioni 'Borsellino quater', 'Il giudice non fu ucciso per la trattativa'/Adnkronos (4)

20 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Le numerose dichiarazioni raccolte dai testi escussi hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l'ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell'immediatezza dell'esplosione, 'in giacca' nonostante la calura del mese estivo e l'ora torrida, non appartenenti alle forze dell'ordine e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nella immediatezza come 'appartenenti ai servizi segreti'", scrivono i giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta.

"E tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che 'di un uomo estraneo a Cosa nostra' ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villasevaglios, il pomeriggio precedente la strage, veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata, di lì a poco, imbottita di tritolo", aggiungono i giudici. "E' possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione provinciale e nelle precedenti riunioni della Commissione regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa nostra", sono convinti i giudici del processo d'appello 'Borsellino quater'.

"Non è sufficiente che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell'imputato Vincenzo Scarantino da una serie di discutibili e inquietanti e iniziative poste un essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesi in indebite suggestioni e nella agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contribuiti dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà", scrivono poi i magistrati. (di Elvira Terranova)