Pd: Radio Immagina, tra Bowie e il Pci parte il nuovo 'megafono' di casa Dem** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Radio Immagina cammina fianco a fianco con i diversi strumenti di comunicazione del Pd ("sui social abbiamo decuplicato i numeri, ora siano il secondo partito, siamo in campo", sottolinea Furfaro) ma in maniera anche più complessa. Da un punto di vista tecnico, soprattutto, perchè la radio è fruibile su Internet, sulla piattaforma di Immagina, sui social, via podcast ma anche sui principali aggregatori come Fm-World. In più, a breve sarà disponibile l'App.

"Abbiamo anche sottoscritto una serie di intese con radio locali, l'intervento di Zingaretti è stato trasmesso da circa 30 emittenti", spiega Furfaro. Il primo giorno, con il segretario dem, ha permesso di approfondire l'attualità politica. Domani, tra le altre cose, è in programma anche un approfondimento sui 100 anni del Pci con Gianni Cuperlo e Pierluigi Castagnetti. "Quello che ci piacerebbe fare è avere una comunicazione che non sia solo basata sui 'like', offrire una possibilità di approfondimento -sottolinea Furfaro- Sui social se urli e se lo fai meglio degli altri prendi link. Con la radio usi la complessità".

Per questo, dice ancora il dirigente dem, "vorremmo utilizzare la radio come strumento di informazione e comunicazione ma anche come mezzo di confronto, offrendo i nostri spazi, un microfono a chi non ce l'ha, anche per raccontare quello che accade nel territorio. Un esempio? Abbiamo fatto una bellissima iniziativa di raccolta alimentare per due settimane, recuperando la funzione di partito di prossimità. Raccontarlo con la radio è molto più efficace".