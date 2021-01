Coronavirus: Ricciardi, 'per sanitari contrari a vaccino obbligo o rimozione'

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Fra gli operatori sanitari, "chi non si vaccina non può assistere pazienti, perché diventa egli stesso fonte di infezione per i propri pazienti. Dunque, o si mette un obbligo vaccinale per queste categorie o li si rimuove dall'assistenza, soprattutto nelle Rsa dove abbiamo avuto il 20-30-40% dei decessi totali". Lo sottolinea Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, su 'RaiNews24'.

Per chi lavora in Rsa, rifiutare il vaccino "significa condannare a morte le persone che stanno lì, metterle a rischio invece che assisterle", ribadisce Ricciardi.