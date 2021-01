Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18%

21 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Segno negativo per la raccolta di ordini di macchine utensili nell'ultimo trimestre del 2020. L'indice Ucimu degli ordini di macchine utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa dell'associazione del settore, rileva, negli ultimi tre mesi dello scorso anno registra un calo del 18,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In valore assoluto l'indice si è attestato a 86,4 su base 100 nel 2015. Sul risultato complessivo pesa sia la negativa performance del mercato domestico sia la debolezza della domanda estera. In particolare, la raccolta ordinativi sul mercato interno ha registrato un calo del 28% su base annua. Il valore assoluto dell'indice si è attestato a 123,9, ancora elevato nonostante la riduzione.

Sul fronte estero gli ordini sono calati del 14% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2019. Il valore assoluto dell'indice si è attestato a 78,7. Su base annua, l'indice totale segna un arretramento del 18,6% rispetto all'anno precedente. Il risultato è stato determinato dal crollo degli ordinativi raccolti sul mercato interno (-35,1%) e dalla riduzione di quelli raccolti sul mercato estero (-13,6%).

“Il calo registrato nel quarto trimestre 2020 - ha affermato Barbara Colombo, presidente di Ucimu - Sistemi per produrre - dà la dimensione delle difficoltà che il manifatturiero, non solo italiano, sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria”.