Monza: spaccia cocaina dalla finestra di casa, arrestato

21 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, che vendeva cocaina ai propri clienti dalla finestra del proprio appartamento a Monza. Nel corso di un appostamento gli agenti hanno notato un giovane che si scambiava qualcosa con un uomo affacciato a una finestra di un palazzo di via Oriani. Fermato poco dopo, il giovane, un 22enne, ha confermato di aver appena acquistato una dose di cocaina.

Entrati nell'appartamento dello spacciatore, gli agenti hanno trovato 49 dosi di cocaina, per un totale di 26 grammi, mille euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga e 2 grammi di hashish. Il 37enne è stato arrestato.