Scuola: a Milano occupato da studenti liceo Einstein

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Ennesima occupazione in un liceo di Milano per protestare contro la didattica a distanza e il 'disinteresse' nei confronti della scuola. Dopo l'occupazione del Manzoni e del Parini, per citarne alcuni, oggi è il giorno del liceo Einstein, in zona Lodi. Un gruppo di studenti e studentesse è entrato questa mattina nell'istituto dopo aver fatto i tamponi rapidi - tutti negativi - per "riappropriarsi" dello spazio che vivevano tutti i giorni, hanno spiegato gli studenti dell'Uds.

In mattinata, le ragazze e i ragazzi seguiranno le lezioni in dad per poi svolgere un'assemblea per "immaginare un modello di scuola differente". L'obiettivo non è la riapertura immediata: "Non dobbiamo chiedere la riapertura immediata ma dobbiamo richiedere che il modello di scuola cambi affinché la riapertura sia una naturale conseguenza di investimenti, politici e economici che colmino quei buchi che da anni vive la scuola pubblica, poiché i fondi ad ora ci permettono di farlo", spiegano.

La dad, dicono, "ormai si trascina i suoi problemi da marzo 2020 e le istituzioni non hanno ancora avuto la capacità di investire sulla scuola e quindi sul futuro, senza permettere che questa istituzione potesse porsi come punto di forza per affrontare al meglio e con uno sguardo a lungo termine la crisi che stiamo vivendo. Non vogliamo che la nostra azione venga vista come irresponsabile, altresì essa vuole essere una lezione di educazione civica e sociale: dopo mesi di abbandoni e trascuratezza gli studenti hanno preso coscienza e si sono riappropriati degli spazi che gli spettano per riformare la scuola, intesa come un luogo fondamentale in cui progettare un futuro diverso per le prossime generazioni".