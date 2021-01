Scuola: Azzolina, 'Maturità sarà un esame serio e non light'**

21 gennaio 2021 a

Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - La maturità del 2021 sarà un esame serio e non light, anche se ancora non è stata decisa la modalità di svolgimento. Lo ha spiegato la ministra dell' Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di una visita alla scuola superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze).

"Al ministero dell'Istruzione per il momento non abbiamo preso alcuna decisione, al di là di quello che riportano i giornali", ha puntualizzato la ministra. "Nei prossimi giorni - ha aggiunto Azzolina - vedremo come sarà fatto l'esame. Ci sono delle interlocuzioni in corso, stiamo sentendo tutti: le consulte degli studenti, le famiglie, i sindacati e le associazioni dei docenti. Metteremo insieme tutto quello che pensano e poi nel giro di pochi giorni diremo come si farà l'esame".

Azzolina ha sottolineato che Il termine 'Maturità light' coniato per le modalità d'esame di Stato, "non mi piace come definizione e non mi appartiene", e che "sarà sicuramente un esame serio, che deve tener conto ovviamente dell'anno scolastico che i nostri studenti e le nostre studentesse stanno affrontando, e deve essere soprattutto un esame per cui la decisione venga condivisa con tutti".