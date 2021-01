Milano: Sala, 'cultura volano per nuova costruzione città'

21 gennaio 2021 a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Milano, ogni volta che è chiamata a cambiare pelle, dà il suo meglio. E sarà così anche in questa occasione. L'industria culturale innesca percorsi virtuosi di crescita della città e crea un grande vantaggio per Milano e per chi la vive". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, collegato all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 di Fondazione Milano Scuole Civiche. "In questa costruzione di Milano il vostro ruolo sarà fondamentale, così come lo sarà il nostro credo che la cultura possa essere il volano di questa nuova costruzione di Milano", ha spiegato.

Le Scuole Civiche "sono uno dei fiori all'occhiello di Milano" e "uno degli elementi del polo universitario milanese. Quanto fatto negli ultimi anni ha portato le Scuole Civiche ad avere ruolo, presenza e pari diritti rispetto ad altre realtà universitarie. E anche se il Politecnico delle arti non ha ancora un riconoscimento normativo come lo vorremmo, è comunque una realtà", ha concluso.