Pari opportunità: Zingaretti, 'auguri alla Rodano, grazie per sua storia di Resistenza e militanza'

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Nel momento in cui tutto è perduto e distrutto - indipendenza libertà pace - e la vita, la stessa sussistenza fisica sono in pericolo, ecco le donne uscire dalle loro case, spezzare vincoli secolari, e prendere il loro posto nella battaglia, perché combattere era necessario, era l'unica cosa giusta che si poteva fare". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook in occasione dei cento anni di Marisa Rodano.

"Tanti auguri Marisa. Grazie per essere “uscita di casa”, per la tua bellissima storia di Resistenza e di militanza nel cuore della società -prosegue il segretario del Pd-. Grazie per le tue battaglie per affermare la forza delle donne. Grazie per continuare a ricordare a tutte e tutti che i diritti si conquistano con l'impegno diretto, l'azione, la partecipazione".