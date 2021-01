Coronavirus: Ats, in area metropolitana Milano Rt è sceso a 0.85**

21 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “In questo momento, nell'area metropolitana di Milano, l'indice Rt è 0.85, sotto l'1 da qualche giorno, dopo essere rimasto intorno all'1 per tutte le vacanze di Natale. Lo ha detto a Sky Tg24, il direttore generale dell'Ats Milano, Walter Bergamaschi.

"La riduzione del numero dei casi è stata particolarmente importante dal picco di novembre, oltre il 90% di casi in meno. Meno importante è stata la riduzione del numero di ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva. Questo si spiega per l'innalzamento dell'età media del contagio. È una curva in costante risalita, le persone over 65 stanno crescendo", aggiunge.