Governo: Malpezzi, 'c'è patto da rilanciare, se parlamentari Iv ci sono ben venga'**

21 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "C'è un patto che va rilanciato e se i parlamentari Iv vogliono continuare a giocare in questo campo bene venga". Ma anche Matteo Renzi? "Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire e penso che mai come oggi sono state dette troppe parole, così è difficile ricucire". Chi ha parlato troppo? Renzi? "In tanti. Io ho preferito il silenzio". Lo dice Simona Malpezzi a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno.

"Noi non stiamo cercando senatori, cerchiamo di rafforzare la maggioranza. C'è una proposta in campo: rafforzare il governo con un patto di legislatura". Con chi ha rapporti in Italia Viva? "Con tutti, ma uno dei miei più cari è Eugenio Comincini". Mercoledì il governo va sotto su Bonafede? "Vedremo mercoledì. Penso che prima le persone vogliano ascoltare quello che Bonafede dirà".