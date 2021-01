Migranti: Rizzetto (Fdi), 'governo intervenga su respingimenti da Francia'

21 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Migliaia di migranti respinti dalla Francia vengono trasportati in Italia illegalmente aggravando notevolmente l'impatto del fenomeno sul nostro territorio. Questa prassi costituisce un ulteriore rischio in termini anche sanitari considerando che la polizia francese nel compiere queste pratiche non si cura di far rispettare le misure di sicurezza per contenere la pandemia. Il Ministro dell'Interno deve intervenire per porre fine ad una prassi ben nota e che con l'inizio del nuovo anno ha portato ad un raddoppio dei respingimenti quotidiani da parte delle autorità francesi". È quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, che ha presentato un'interrogazione per sollecitare un intervento del governo contro gli illegali respingimenti della polizia francese verso l'Italia.

"Inoltre, ancor più - prosegue Rizzetto - chiediamo al ministro quali iniziative intenda avviare per contenere il fenomeno migratorio in Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione della sentenza del Tribunale di Roma che censura le riammissioni in Slovenia dall'Italia, disposte in base ad un accordo bilaterale; la Francia può farlo, l'Italia no, è inconcepibile- conclude il deputato di Fratelli d'Italia”.