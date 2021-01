Consigli per investire, decolla la Lettera Settimanale di SoldiExpert SCF

21 gennaio 2021 a

Cambia volto e si arricchisce di nuovi contenuti il sito di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente fra le pioniere del settore in Italia e che quest'anno celebra i 20 anni.

Sito rinnovato per offrire una migliore esperienza utente (anche sui dispositivi mobili) e nuovi contenuti per piccoli e grandi investitori a caccia di idee d'investimento e buoni consigli finanziari senza conflitti d'interesse.

A partire dalla nuova newsletter di SoldiExpert SCF che è stata completamente rinnovata e ampliata (è possibile iscriversi gratuitamente all'indirizzo lettera.soldiexpert.com ) e che conta già più di 12.000 iscritti.

E che si arricchisce del “diario di bordo” di Salvatore Gaziano, strategist e co-fondatore di SoldiExpert SCF, consulente finanziario indipendente, che ogni settimana offrirà una panoramica inedita e brillante su quanto sta accadendo nei mercati azionari e/o obbligazionari e una selezione delle migliori analisi d'investimento da tutto il mondo. Un punto di approfondimento settimanale che vuole essere unico nel panorama della consulenza finanziaria indipendente italiana per il linguaggio utilizzato e gli argomenti trattati.

Troppe informazioni per comprendere i mercati e prendere una decisione?

Come e dove investire? Quali i comparti e/o Paesi top e flop? Come distinguere fra buoni e cattivi consigli finanziari? L'unica strada è cercare di eliminare il rumore e la Lettera Settimanale ogni martedì proverà a mettere un po' d'ordine offrendo un originale punto di sintesi.

Un radar per aiutare i risparmiatori nella gestione dei patrimoni personali e di famiglia, per far comprendere i meccanismi tipici dei mercati, le opportunità ma anche le trappole.

Anche un anno “pandemico” come il 2020 ha confermato la tendenza di un numero sempre più elevato di investitori piccoli e grandi che si rivolgono per ricevere consulenza sui loro risparmi a società come SoldiExpert SCF che svolgono esclusivamente consulenza a parcella (“fee only”) su base indipendente ovvero senza conflitti d'interesse.

Negli anni SoldiExpert SCF grazie anche al proprio Ufficio Studi si è conquistata una posizione di primo piano in Italia in questo settore e nella Rete grazie alle inchieste che hanno messo in guardia prima della maggior parte dei media “mainstream” dai rischi di molti prodotti e strumenti (banche, azioni non quotate, diamanti d'investimento, fondi a ritorno assoluto…) grazie alla propria posizione di indipendenza e alle segnalazioni spesso giunte dagli stessi clienti e risparmiatori.

Il modello di consulenza patrimoniale di SoldiExpert SCF è pressoché unico sia perché è stata in Italia fra le prime società a utilizzare gli algoritmi per ottimizzare le strategie d'investimento e a offrire una consulenza senza conflitti d'interesse e unicamente a parcella.

Un'esperienza rara in questo settore che in Italia solo dal 2018 ha visto la nascita dell'Albo OCF che regolamenta anche questo tipo di consulenza e getta finalmente un discrimine fra chi svolge questa attività in modo regolare e chi spesso invece in modo abusivo, dando delle regole molto stringenti in termini di onorabilità, professionalità, patrimoniali e organizzativi.

L'obiettivo di una società di consulenza finanziaria consiste nell'ottimizzare gli obiettivi di investimento dei propri clienti ed essere remunerati in modo trasparente ovvero con parcella (“fee only”) e non “lavorare a provvigioni” sul collocato o consigliato come spessissimo avviene quando i consigli di investimento provengono da banche e da consulenti abilitati all'offerta fuori sede (gli ex promotori).

I consulenti finanziari indipendenti e le SCF, identificati in un'apposita sezione dell'albo, non possono disporre delle somme o asset che sono (e restano) invece di esclusiva appartenenza ai clienti.

“Con il lancio della Lettera Settimanale e il nuovo sito – spiega Roberta Rossi co-fondatore e amministratore delegato di SoldiExpert SCF –– aumenta la nostra offerta di informazione indipendente e di qualità a disposizione di piccoli e grandi investitori. L'educazione finanziaria è importante e tanto più in un Paese in fondo alle classifiche mondiali di questo genere come l'Italia. Chi come la nostra società offre servizi a pagamento a piccoli e grandi investitori paradossalmente sente maggiormente questa esigenza di divulgazione perché è questa secondo noi la chiave n.1 per battere l'asimmetria informativa e la scarsa trasparenza che sono invece il terreno preferito di chi vende o veicola prodotti e strumenti opachi, costosi, senza grande valore aggiunto e talvolta tossici”.

Con la Lettera Settimanale (per riceverla il link gratuito attuale è lettera.soldiexpert.com ) basteranno pochi clic per avere a disposizione su smartphone, tablet o pc informazioni uniche e analisi approfondite e di qualità su Borse, fondi, azioni e obbligazioni e risposte dirette ai quesiti dei risparmiatori.

E ricevere ogni martedì direttamente sulla propria casella di posta elettronica contenuti speciali, approfondimenti e analisi fuori da coro sui mercati finanziari e sui migliori (e peggiori) investimenti in circolazione.

CHI E' SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione.

Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

