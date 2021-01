Arte: Van Gogh, prezzo stellare di 10 mln dollari per un disegno su carta all'asta

21 gennaio 2021 a

Londra, 21 gen. - (Adnkronos) - Sarà un lavoro a matita e inchiostro bruno su carta del pittore olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) il top lot dell'asta dedicata ai disegni che si terrà il 1 marzo da Christie's a Londra. Il catalogo "A Family Collection: Works on Paper, Van Gogh to Freud" proporrà opere eccezionali su carta provenienti da una singola collezione privata.

Il gruppo di disegni è guidato è da "La Mousmé" di Van Gogh, un delicato ritratto femminile eseguito ad Arles tra il 31 luglio e il 3 agosto 1888: è stimato tra 7 e 10 milioni di dollari. E' considerata una delle più belle opere su carta della carriera dell'artista.

Verrà offerto poi "Journal intime" dell'artista belga René Magritte con una stima di 2.500.000-3.500.000 dollari: il disegno raffigura una scena con due degli iconici uomini con la bombetta del maestro del surrealismo. Un raro "Autoritratto" di Lucian Freud (eseguito nel 1974) su carta sarà proposto con una stima di 1.800.000-2.500.000 dollari. Il disegno è stato recentemente esposto nella grande mostra della Royal Academy di Londra dal titolo "Lucian Freud: Self Portraits". Il catalogo "A Family Collection: Works on Paper, Van Gogh to Freud" include anche pezzi fondamentali di Henry Moore, Georges Seurat e Augustus John.