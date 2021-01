21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - L'astensione è un segno di debolezza, di incertezza? "Non è segno di incertezza. Le incertezze sono anche troppe. Ma di aprirsi al compromesso. Abbiamo scritto una lettera Conte che non ha nemmeno letto o se l'ha letta non ha risposto". Lo dice Matteo Renzi a Piazzapulita in onda stasera su La7.