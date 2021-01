Incidenti: scontro fra due auto nel Milanese, un morto e due feriti

22 gennaio 2021 a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Un giovane di 24 anni è morto e un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale fra le due auto che guidavano ieri sera a Badile, una frazione di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Poco dopo le 22 di ieri sera le due auto si sono scontrate sulla statale dei Giovi, per cause ancora da chiarire. Nello scontro, riferisce il 118, tre persone sono rimaste incastrate fra le lamiere. Il 24enne, portato in codice rosso all'Humanitas, è morto poco dopo. Il 30enne, trasportato in codice rosso all'ospedale di Pavia, è ricoverato in gravi condizioni, mentre un altro 24enne è stato portato all'Humanitas in codice verde.