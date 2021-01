Governo: Tajani, 'fiducia in saggezza Mattarella, da maggioranza no a unità nazionale'

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato, è lui che deve tirare le somme. Abbiamo fiducia nel Quirinale. Vedremo cosa accadrà. Sicuramente siamo in presenza di un governo che non è in grado di governare, questo è evidente". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

I partiti di maggioranza, aggiunge "hanno fatto la crisi e hanno anche detto che non c'è nessuno spazio per un governo di unità nazionale. Sono loro che hanno escluso ogni possibilità di questo tipo quindi è un'ipotesi che non è sul tavolo, è inutile parlarne".