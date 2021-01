22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Se ci sono disponibilità in Parlamento per rafforzare la maggioranza, vengano subito allo scoperto e in modo trasparente. Abbiamo già perso troppo tempo con questa crisi irresponsabile di cui gli italiani chiederanno conto". Così il senatore di Leu Francesco Laforgia.