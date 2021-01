SEO e advertising per eCommerce, le pedine del successo sul web nel 2021 secondo Webhero

22 gennaio 2021 a

Webhero è una delle agenzie di web marketing sempre più di riferimento nel panorama italiano. In rampa di lancio da qualche anno continua ad incrementare gli ottimi risultati già ottenuti.

Nata da una idea di Federico e David Giannicchi, esperti del commercio elettronico e con una forte capacità di reagire velocemente ai cambiamenti SEO per ecommerce e Advertising che colpiscono migliaia di siti web ogni anno.

L'agenzia vanta collaborazioni importanti con numerose aziende di elevata caratura, come i servizi di advertising effettuati per Onlinestore (uno dei primi ecommerce in Italia), la collaborazione con Bricoshop24, David Label ed altri ecommerce a livello nazionale.

A partire dal 2020, a causa della pandemia Covid-19 che ha stravolto completamente le strategie aziendali delle imprese italiane ed internazionale, anche le piccole imprese locali sono entrate a far parte del mondo degli eCommerce.

Portare al successo un eCommerce non è molto semplice, bisogna sviluppare un core business e una strategia digitale efficace, funzionale e pronta per essere modificata in qualsiasi momento. Una strategia che solo una buona agenzia di web marketing può offrire.

Aprire un'attività commerciale online non significa ottenere solo like, traffico e commenti. Al contrario, è necessario saper monetizzare ogni singola interazione avvenuta sul sito web o sui social network come Facebook o Instagram. L'utente deve essere convertito in cliente e per farlo è necessario seguire le tendenze digitali, seguire gli interessi degli utenti e anticipare le mosse dei numerosi competitors presenti sul web.

Tendenze SEO e Advertising 2021 per eCommerce

L'agenzia SEO Webhero ha le idee chiare sulle nuove tendenze che andranno a modificare ulteriormente le strategie digitali degli eCommerce. L'avanzamento tecnologico degli ultimi anni ha permesso di integrare al commercio elettronico degli strumenti potenziati e capaci di raccogliere, analizzare e tradurre i dati in modo più semplice e veloce.

A causa della pandemia Covid-19, sia il concetto di acquisto che quello di vendita hanno subito una trasformazione radicale: gli utenti acquistano sempre più consapevolezza riguardo i prodotti ed i contenuti. Cercano l'eccellenza in termini di contenuti, prodotti, spedizione e servizio clienti.

Nel 2021, le tendenze SEO che avranno un ulteriore impennata rispetto agli anni precedenti sono tante, tra cui i più importanti possono essere riassunti nei seguenti punti:

● Strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

● Automazioni

● Maggiore introduzione di assistenti vocali;

● Sempre più importanza al Mobile da parte di Google;

Se ci concentriamo esclusivamente sugli eCommerce, le tendenze a cui bisogna prestare molta attenzione e che bisogna integrare necessariamente all'interno della propria strategia digitale, sono:

• Il tracciamento avanzato degli utenti, ora reso un pochino più difficile dall'ultimo scontro tra Facebook ed Apple ma che bisogna curare al dettaglio

• L'attribuzione, ovvero il metodo maggiormente utilizzato per assegnare i punti di contatto che vanno poi a comporre una campagna pubblicitaria. L'attribuzione permette di assegnare un valore al contenuto, dopo una conversione effettuata.

• Le chatbot, ancora in tendenza e sempre più importanti. Nel 2021, ogni eCommerce dovrà integrare una chatbot funzionale per fornire risposte immediate ai clienti.

• Il Content Marketing, che diventa sempre più importante e può assumere la forma di blog, podcasting, video e contenuti visivi di qualità.

• Youtube e la SEO per Youtube. Nei prossimi mesi diventerà fondamentale posizionare i prodotti anche sul social video più famoso al mondo

L'agenzia Webhero: tutto quello che c'è da sapere

La web agency Webhero è il frutto di un'idea avuta nel 2007 dai fratelli Giannicchi, che all'epoca decisero di aprire il loro primo ecommerce e coltivare la passione per il web.

La loro esperienza pluriennale nel campo del commercio elettronico, ha permesso a questi ragazzi di creare un'agenzia in grado di offrire ai loro clienti un piano strategico digitale personalizzato e in grado di generare un fatturato molto importante, attraverso la creazione, l'ottimizzazione e la gestione dei siti ed attraverso l'advertising.

L'obiettivo di Webhero, che verrà ulteriormente diffuso anche in questo nuovo anno, è quello di mostrare agli imprenditori italiani perché le strategie web sono importanti e cosa c'è dietro un semplice eCommerce. Per maggiori informazioni: https://www.webhero.it/

