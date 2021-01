22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Noi vogliamo lavorare per allargare la maggioranza, per dare una prospettiva a questo governo, per affrontare i problemi degli italiani. Vedremo se siamo in grado di farlo in ogni caso non temiamo le elezioni. Saremo pronti". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd alle telecamere dei Tg fuori Montecitorio.