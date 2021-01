Milano: furto in gioielleria, carabinieri arrestano tre persone

22 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Tre persone sono state arrestate per un furto commesso in una gioielleria di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e un'altra è stata colpita da un divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza. Lo scorso ottobre due donne si erano introdotte nella gioielleria e, mentre il titolare era distratto da un complice, avevano rubato due anelli in oro del valore complessivo di circa 4.500 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità delle quattro persone, cittadini italiani con precedenti per il reato contro il patrimonio,

Nel corso delle attività per ritracciare gli autori del furto, una delle tre donne è stata individuata a bordo di un'autovettura con quattro persone in sosta nel parcheggio di un supermercato di Paderno Dugnano. Assieme a un complice avevano forato la ruota dell'auto di un anziano che stava uscendo dal supermercato, per poi derubarlo. I cinque, tre uomini e due donne, tutti italiani e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per tentato furto aggravato con raggiro di anziano.