Governo: Cairo, 'non era il momento per una crisi, stabilità importante' (2)

(Adnkronos) - "Se la crisi era generata dal fatto che il Recovery Plan non distribuiva le risorse in modo giusto, per esempio alla sanità, nel momento in cui le cose cambiano non vedo perché fare la crisi. Accetta il fatto che hai migliorato la distribuzione delle risorse. Non lo capisco", ha detto Cairo sulle mosse di Matteo Renzi. "Penso che Conte faccia bene" a cercare il sostegno di senatori 'responsabili'. "La stabilità è un bene importante in questo momento, in cui saranno assegnati i fondi del Recovery Plan. Poi no alla stabilità a tutti i costi se le cose non vengono fatte bene".

Per Cairo "si poteva andare avanti pungolando il governo dall'interno. Io avrei fatto così al posto di Renzi".

"Io -ha continuato- andrei avanti fino a fine legislatura. Credo che potrebbero rinforzare la squadra di governo per potenziarsi e essere pronti nella fase della rinascita e dell'utilizzo dei fondi".