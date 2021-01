22 gennaio 2021 a

Milno, 22 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente il Torino in questa prima parte della stagione ha fatto male e non è messo bene. Adesso abbiamo cambiato allenatore e speriamo di poter ripartire. Anche se quello di prima era bravo, anche se qualcosa non ha funzionato ". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, La7 e Torino Calcio, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1.