Open Fiber porta la fibra a Paderno Dugnano, nell'hinterland milanese

Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - La rete a banda ultra larga di Open Fiber è già disponibile anche nelle case, nelle aziende e negli uffici di Paderno Dugnano, importante comune dell'hinterland milanese. Lo comunica una nota della società. Grazie a un investimento di 6 milioni di euro della società di telecomunicazioni guidata da Elisabetta Ripa, che sta posando una nuova infrastruttura in fibra di oltre 50 km, gran parte della quale già realizzata, i cittadini possono sin da subito accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità Ftth (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che entra direttamente nelle abitazioni.

Ad oggi, sono già state cablate circa 5200 unità immobiliari dei quartieri di Palazzolo Milanese, Cassina Amata e Dugnano, ma intanto prosegue il piano di sviluppo di Open Fiber nel territorio comunale. Nell'ambito della convenzione siglata da Open Fiber con il comune di Paderno Dugnano, è previsto anche il cablaggio gratuito di alcuni edifici di pubblico interesse, come Scuole e Municipio, che ricadono all'interno dell'area di copertura.

Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l'infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori nazionali e locali partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Paderno Dugnano: qualora i cittadini volessero richiedere l'attivazione, occorre quindi verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori presenti per poi iniziare a navigare ad alta velocità.