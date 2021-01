22 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Reputo che tutto il gruppo dirigente del Pd sia consapevole che il ricorso alle elezioni anticipate non sia in alcun modo opportuno ma vista la situazione è un rischio che non si può escludere". Lo scrive Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, su Twitter.