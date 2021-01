Governo: Tabacci, 'maggioranza più ampia passa da nuovo governo'

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Mercoledì in Aula, per il voto sulla Relazione sulla Giustizia del ministro Alfonso Bonafede, ci sarà "una prova di fuoco, lì si vedrà. Io penso che c'è la possibilità di allargare la maggioranza, ma passa attraverso un governo nuovo. Per togliere qualsiasi equivoco, ritengo che il presidente Conte è l'unico punto di equilibrio di questa coalizione. L'alternativa sono le elezioni: se la maggioranza non c'è si va al voto". Lo ha detto il leader di Centro Democratico, Bruno Tabacci, lasciando Palazzo Chigi dove, puntualizza, "non ho visto Conte, ma ho incontrato il ministro degli Esteri Di Maio".