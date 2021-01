Governo: Vono (Iv), 'tutti compatti, non si passa dall'altra parte'

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “In Iv siamo tutti compatti, non c'è possibilità di passare dall'altra parte, dove tra l'altro c'è il vuoto di intelligenza e strategia politica. Se vogliamo tornare nel governo? Non siamo mai usciti, non siamo all'opposizione, siamo dove eravamo. Se siamo in maggioranza? Io credo di si”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice di Italia Viva Gelsomina Vono.

E' vero che vorreste un altro premier? “Non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, quindi neanche di Giuseppe Conte, non è una questione di persone ma di contenuti e di visione”.

Lei era tra coloro orientati per votare il no alla fiducia. “Io ero orientata per il no”. E quanti la pensavano come lei? “Abbastanza”. Ma meno della maggioranza di voi? “Non lo se erano meno”. Quindi nell'assemblea di Iv la maggioranza era per votare no ma poi per senso di responsabilità avete deciso di astenervi? “Esattamente. Si è deciso di astenersi”.