Como: Lombardia, 'nonostante zona rossa lavori per paratie non si fermano'

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Il lavori ai cantieri delle paratie sul lungolago di Como procedono in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. Lo fa sapere la Regione Lombardia in una nota.

Prosegue la realizzazione dei pali di fondazioni della vasca 'A' con la tempistica di un palo al giorno da Sant'Agostino a Piazza Cavour. In zona Sant'Agostino è stata completata la realizzazione delle fondazioni per l'alloggiamento delle barriere a pacchetto (le paratoie mobili). Tra il 9 ed il 13 dicembre sono stati eseguiti i lavori di demolizione della piattaforma a lago al fine di poter completare il lavoro di realizzazione dei pali lato lago.

Da lunedì 25 gennaio e fino al 28 febbraio, come concordato con il Comune, saranno effettuate modifiche alla viabilità ordinaria. "Nonostante la zona rossa - ha spiegato l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori - il cantiere delle paratie del lungolago di Como non si ferma, anzi i lavori avanzano spediti come previsto dalle fasi della progettazione. Nell'area interessata non stiamo creando grandi disagi ai cittadini, e ci stiamo riuscendo anche grazie a tutti coloro che operano all'interno del cantiere".