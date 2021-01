22 gennaio 2021 a

Roma 22 gen. (Adnkronos) - "Basta show sulla pelle dei Lombardi! Fontana ha certificato un Rt che porta la regione in zona rossa. Se hanno sbagliato, si scusino, correggano: Si pensi al bene dei cittadini, delle imprese, delle partite Iva e dei giovani! Priorita' sono le persone, non i politici". Lo scrive in un tweet il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni (M5S).