Lombardia: Mirabelli (Pd), 'Regione fuori controllo, giunta si dimetta'

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Sembrerebbe quasi certo che Regione Lombardia abbia sbagliato a raccogliere e trasmettere i dati al Ministero, determinando così il suo inserimento in zona rossa. E' da una settimana che Fontana e i suoi strepitano e parlano di punizione del Governo, una punizione che si sarebbero autoinflitti". Così in una nota il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli. "Fontana e la sua giunta sono arrivati al capolinea da tempo, ma stavolta non hanno davvero più scuse. Un'amministrazione fuori controllo e in stato confusionale può solo fare altri danni in una fase tanto delicata per la lotta alla pandemia e la campagna vaccinale. Ora dimissioni", conclude.