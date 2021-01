Usa: Orlando, 'nomina Buttigieg celebra 130anni da nascita Gramsci'

22 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "130 anni fa in un piccolo paese della Sardegna nasceva Antonio Gramsci dirigente politico, fondatore del PCd'I, perseguitato e imprigionato dal fascismo sino alla sua morte, è stato uno dei più grandi intellettuali di questo Paese. Una mente che ha influenzato la sinistra in Italia e nel mondo. Sembra quasi un segno del destino e un modo di festeggiare la ricorrenza la notizia della nomina di Pete Buttigieg da parte presidente Biden a ministro dei trasporti, Buttigieg è il figlio dello studioso che ha tradotto il pensatore sardo in inglese". Lo scrive sui social il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.