Carceri: Salvini, 'ennesima rivolta, Bonafede disastroso'

Roma, 22 gen (Adnkronos) - “Ennesima rivolta in carcere, questa volta a Varese. Ecco il disastroso bilancio di Bonafede: in tutta Italia violenze contro gli agenti, condizioni sempre più difficili per la Polizia Penitenziaria, delinquenti mandati a casa con la scusa del Covid. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: come tutti gli italiani, non meritano questo governo di pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.