Governo: Boccia, 'non c'è spasmodica ricerca numeri, se esecutivo è con destra salta tutto'

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Non c'è la ricerca spasmodica dei numeri" e "se salta il progetto politico per il Paese il problema è di condivisone di un percorso comune: non si può chiedere al Pd di governare con Salvini e Meloni, non ci sono le condizioni e non lo faremo mai". Lo ha detto Francesco Boccia a Titoli V.

"Si possono anche cambiare tutti i ministri ma il progetto deve essere lo stesso. Ma se c'è una forza politica che non crede al progetto è accanimento terapeutico e non ha senso per il Paese -ha spiegato il ministro delle Regioni-. Se si va oltre questo progetto politico di lungo termine salta tutto. Chi dice non si andrà mai alle urne, deduco dica si può fare a qualsiasi condizione un governo con la destra, ma non con il Pd".