Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Per noi Conte è un assoluto punto fermo, non metteremo in discussione il suo ruolo. Se poi dovesse esserci una crisi, uno scenario diverso, tutto è possibile". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora a Titolo V.