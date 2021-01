Aspi: fonti, Cdp sta lavorando proficuamente per formulare offerta definitiva in tempi rapidi

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Cdp insieme al consorzio, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier in merito alle ricostruzioni riportate oggi da alcuni quotidiani sulle interlocuzioni con Atlantia, "sta lavorando proficuamente con la controparte per formulare nei tempi più rapidi possibili un'offerta definitiva, auspicando che si possa proseguire utilmente il lavoro anche nei prossimi giorni in piena collaborazione".