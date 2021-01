Recovery: Muroni (Leu), 'diversi punti da migliorare, questo interessa a italiani'

23 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "È una buona notizia per il Paese che il governo incontri i sindacati e le imprese per ascoltarli sul Recovery Plan, documento che sarà oggetto anche dell'esame del Paramento. Così diventa concreta la possibilità di migliorare insieme, governo forze politiche e parti sociali, quel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che può portare all'Italia circa 222 miliardi per trasformare il Paese e rilanciare l'economia nel segno della sostenibilità, dell'inclusione, della resilienza. Sono diversi i punti da migliorare nel nostro Pnrr, oggi iniziamo dalla partecipazione e un passo alla volta affrontiamoli tutti. È questo che interessa alle italiane e agli italiani ed è su questo che ci dovremmo tutti concentrare". Lo dice la deputata LeU e vicepresidente della commissione Ambiente Rossella Muroni