Milano: picchia tre donne in pochi mesi, arrestato da polizia

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Un aggressore 'seriale' di donne è stato arrestato mercoledì sera, a Milano, dalla polizia. Si tratta di un 30enne pluripregiudicato, già processato per aver picchiato e vessato la madre. Episodi che lo hanno portato a un allontanamento dalla casa della donna. Le indagini degli agenti del Commissariato Porta Genova iniziano nel secondo semestre del 2019, quando una ragazza trova il coraggio di denunciarlo. L'uomo, accusandola di avere una relazione clandestina, l'aveva picchiata violentemente.

Nell'ultimo episodio, il trentenne aveva anche insistito per accompagnarla al pronto soccorso, in modo da assicurarsi che riferisse ai sanitari di essere caduta dalla bici. Gli agenti hanno scavato nel passato del giovane scoprendo che nel mese di giugno 2019 la volante del Commissariato era intervenuta a casa di un'altra ragazza, con la quale l'arrestato aveva avuto un'altra relazione, accertando anche in questo caso episodi di violenza nei confronti della donna, che aveva lividi su tutto il corpo. In più, gli agenti sono risaliti ad altre violenze: la terza vittima è una ragazza residente in Veneto, con cui il 30enne aveva una relazione parallela.

Anche in questo caso, sempre per motivi di gelosia, l'uomo avrebbe prima messo in atto violenze psicologiche nei confronti della donna, per poi colpirla, nel settembre 2019, provocandole danni all'occhio sinistro.