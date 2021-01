Coronavirus: ordinanza Giani, nelle seconde case in Toscana solo con medico di famiglia in regione

23 gennaio 2021 a

Firenze, 23 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato un'ordinanza che prevede che chi viene da altre regioni per recarsi nelle seconde case di proprietà o in affitto in Toscana deve avere il medico di famiglia sul territorio regionale. L'ordinanza è stata annunciata dallo stesso Giani nel corso di una diretta Facebook. Un'analoga era già stata adottata dal suo predecessore Enrico Rossi nella scorsa primavera.