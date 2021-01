Smog: Lombardia, revocate da domani misure temporanee di primo livello

23 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Sono revocate da domani, domenica 24 gennaio, in tutte le province lombarde ad esclusione di Mantova, le misure temporanee di primo livello. È stata infatti osservata una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10 in tutta la Regione e le condizioni meteo previste da Arpa per oggi e per i prossimi giorni sono favorevoli alla dispersione. Unica eccezione la provincia più orientale della Lombardia, Mantova, dove la media è rimasta superiore al limite (69 µg/m³). Lo rende noto la Regione Lombardia.

Le misure temporanee di primo livello sono attive sul traffico. Nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in Fascia 1 e 2 si applica il divieto di utilizzo delle autovetture di classe fino ad Euro 4 diesel (comprese quelle dotati di filtro antiparticolato) dalle 8.30 alle 18.30. Per quanto riguarda il riscaldamento e l'agricoltura, le limitazioni si applicano, non solo ai Comuni con più di 30.000 abitanti, ma a tutti i Comuni interessati dall'attivazione delle misure. Si ricorda: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle. Sono confermate anche: il divieto assoluto di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento) e il limite delle temperature all'interno degli edifici a 19 gradi (con tolleranza di 2 gradi). Infine, è convalidato il divieto di spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Si raccomanda inoltre la massima adozione dello smartworking.