Milano: Comune, online il vademecum per gli interventi di street art (3)

(Adnkronos) - Sul fronte delle opere di public art, la prima in corso di preparazione è l'installazione performativa 'F.I.N.G.E.R.S.' di Jonathan Monk, in piazza Affari, che dialoga con l'opera 'L.O.V.E.' di Maurizio Cattelan, di cui l'artista inglese ha realizzato tre delle dita mancanti alla grande mano in marmo. L'opera, nella sua versione in gesso, già esposta lo scorso anno nello spazio della Loom Gallery, verrà riproposta per una sola giornata non appena le condizioni legate alla pandemia lo renderanno possibile, in prossimità dell'anti-monumento di Cattelan, di cui rappresenta un'ingegnosa interpretazione. "Questa è la prima di una serie di altre attività che nel 2021 contribuiranno ad arricchire lo scenario urbano di nuove opere", si evidenzia nella nota del Comune di Milano.