Milano: Comune, online il vademecum per gli interventi di street art (2)

(Adnkronos) - "Negli scorsi anni il Comune ha tenuto aperto un dialogo costante con gli operatori del territorio, sostenendo la loro attività con provvedimenti come l'esenzione della Cosap per gli interventi artistici sui muri. La sua nascita si colloca anche all'interno del dibattito pubblico aperto durante questo anno di convivenza con la pandemia nell'ambito dal documento ‘Milano 2020', che ha visto consolidarsi il concetto di arte pubblica non solo come contributo alla qualità della vita nei quartieri, strumento di coesione sociale e stimolo alla riflessione, ma anche come veicolo di bellezza che invita i cittadini ad essere turisti nella propria città", ha concluso l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Dalla sua apertura, l'ufficio Arte negli Spazi Pubblici ha ricevuto decine di richieste di informazioni e, soprattutto, nuove proposte progettuali che saranno realizzate nei primi mesi del 2021: tra queste, in tema di street art, 'Necesse', un vasto murale ispirato ai lavoratori della crisi socio-sanitaria a firma di Smoe Studio in via Ludovico di Breme, e una nuova opera di Orticanoodles realizzata in via Borsieri, in parallelo alla mostra 'Inside' ospitata al Museo Francesco Messina.