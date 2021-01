Coronavirus: Fontana, 'mai sbagliato a dare nostri dati, mai rettificato' (2)

23 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Subito dopo la presentazione del ricorso "è iniziato un confronto tra i tecnici dell'assessorato alla sanità e i tecnici dell'Istituto superiore di sanità e qui nasce il vero problema: a un certo punto tutti si sono resi conto della presenza all'interno dell'algoritmo di qualcosa che non funzionava. Sono i tecnici dell'Iss parlando con i nostri che hanno chiesto di valorizzare alcuni dati su loro richiesta, noi non abbiamo mai sbagliato a dare i nostri dati, non abbiamo mai rettificato. Abbiamo semplicemente risposto alla loro richiesta per capire se con questa implementazione si potesse arrivare a ricostruzione più veritiera", spiega Fontana.

"Questa è la ricostruzione storica, la situazione reale che noi saremo pronti a dimostrare in qualunque sede", conclude il presidente della Regione Lombardia.