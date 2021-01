Coronavirus: Atr Confesercenti, 'hotel a Milano perso 2 mln con errore zona rossa'

24 gennaio 2021 a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Una settimana di ingiusta zona rossa in Lombardia equivale a 2 milioni di perdite per gli hotel solo a Milano: chi ha sbagliato paghi". A chiederlo è Atr Confesercenti, associazione degli albergatori dell'area metropolitana milanese che rappresenta 150 hotel. Secondo i dati dell'associazione l'occupazione media degli hotel in zona rossa è stata mediamente del 10% contro il 20% medio in zona arancione. Considerando che solo a Milano abbiamo 470 hotel e 52mila posti letto, una mancata occupazione del 10% si traduce, in una settimana, "in un mancato ricavo di 2.184.000 euro, considerando un costo medio di 60 euro a persona per notte".

Per il presidente di Atr Confesercenti, Rocco Salamone "E' impensabile che l'errore di un ufficio amministrativo che sbaglia a fare i conti venga pagato da noi contribuenti. Finora abbiamo sempre rispettato le regole, ci siamo adeguati alle norme che ci volevano aperti ma senza possibilità di ricevere clienti, abbiamo affrontato degli investimenti per poter riaprire in sicurezza a fronte di agevolazioni minime, ma subire dei danni per negligenza di chi ci governa è francamente troppo. Chiediamo che chi ha sbagliato paghi e vengano rimborsate le perdite economiche causate da questo errore marchiano".