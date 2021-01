Scuola: prefetto Milano, 'ripresa graduale, due orari ingressi'

24 gennaio 2021 a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Domani riapertura di alcune scuole in Lombardia: tornano in classe le seconde e le terze medie, lezioni in presenza al 50% delle superiori, non tutti però da lunedì 25: gli istituti hanno alcuni giorni per organizzarsi, la metà resterà ancora chiusa e si andrà a regime in una settimana. "Ci aiuta lo sfasamento degli orari, circa il 35% entra alle 8 e il 15% circa alle 9.30", dice al microfono del Tgr Lombardia il prefetto di Milano Renato Saccone, al termine della riunione per la ripartenza delle scuole superiori che si è tenuta con i rappresentanti di Comune, Regione e aziende di trasporto. Ats Milano è perfettamente in grado di fare il tracciamento e la situazione a scuola sarà monitorata ogni giorno, assicura il prefetto.