24 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "In settimana presento la mia proposta di legge elettorale composta di un solo articolo, l'abolizione dei collegi uninominali. Va messo in sicurezza il proporzionale perché a giugno non avrebbe senso votare col Rosatellum. Ci sono i numeri per approvarla". Lo annuncia Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.