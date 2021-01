Governo: Casini, 'larga coalizione se non ora quando, ma Salvini e Meloni dicono no'

24 gennaio 2021 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "A me piacerebbe un governo di larga coalizione, perchè se non ora quando, ma sentendo le posizioni che Salvini e la Meloni esprimono francamente mi sembra difficile pensare che domani mattina ci sia un governo di larga coalizione". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

Quanto alla possibilità di una cosiddetta 'maggioranza 'Ursula' con l'attuale coalizione allargata a Forza Italia, "le risposte le devono dare loro non le posso dare io", ha aggiunto l'ex presidente della Camera.