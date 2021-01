Governo: Dal Mas (Fi), 'irrealizzabile e impossibile mio sì a relazione Bonafede'

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il periodo ipotetico dell'irrealtà esprime un'ipotesi impossibile e irrealizzabile. Ipotesi impossibile e irrealizzabile proprio come il mio voto a favore della relazione sullo stato della Giustizia del ministro pro tempore Bonafede. A parlare sono i fatti, non ultimo il mio intervento in Aula in occasione della recente questione di fiducia e il conseguente e convinto voto contrario". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"Si metta il cuore in pace chi ancora prova fantasiosamente ad annoverarmi tra coloro che sono tentati dal sostenere questo governo. Al visconte dimezzato e ai baroni rampanti -conclude- preferisco il Cavaliere esistente".