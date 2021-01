Brexit: ministro Trasporti Francia, 'Stato sarà presente per sostenere Eurostar'

25 gennaio 2021 a

Parigi, 25 gen. (Adnkronos) - Lo Stato francese sarà presente per sostenere Eurostar, la società controllata al 55% dalle ferrovie francese Sncf che gestisce i treni ad alta velocità tra Inghilterra e la Francia attraverso il Tunnel sotto la Manica. Ad affermarlo ai microfoni di 'France Info', è il ministro con delega ai trasporti, Jean-Baptiste Djebbari. E' importante - sottolinea - che il Regno Unito faccia la sua parte e lo Stato, molto concretamente attraverso la Sncf, sarà presente in modo da assicurare la sostenibilità di Eurostar", che nel 2020 ha perso l'85% dei suoi viaggiatori. "Sncf e quindi lo Stato francese aveva già stanziato 210 milioni di aiuti per sostenere Eurostar in questo periodo complicato. Siamo in contatto con le autorità britanniche" per nuovi aiuti, assicura Djebbari.